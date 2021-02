Covid | Ricciardi: “Variante inglese molto contagiosa e diffusiva”

“Questa è la quiete prima della tempesta. Auguro a tutti di godersi questo week end ma è sbagliato riaprire e non nascondo la mia preoccupazione”, così Walter Ricciardi consulente del ministro della Salute alla vigilia del primo ‘week end in giallo’ per diverse regioni dopo mesi di limitazioni. “Illusorio pensare che quanto sta accadendo negli altri paesi non accadrà qui da noi – prosegue Ricciardi – la variante inglese è molto contagiosa e diffusiva”. “Anche riaprire i licei in presenza è stato un errore, devo mettere in guardia tutti, e tra tre settimane il virus ci presenterà il conto”. Sull’apertura dei ristoranti la sera fino alle 22 Ricciardi non ha dubbi: “In questa fase le riaperture non rappresentano la soluzione. Dovremmo fare come i danesi che stanno chiudendo adesso tutto per evitare di chiudere tra un mese”.