Bari – Regione, la Giunta pugliese ha autorizzato la spesa di circa 12 milioni di euro per garantire anche nel 2022 le corse aggiuntive di autobus per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19. È quanto riportato nel Bollettino ufficiale della Regione. La somma è destinata anche per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico destinato agli studenti e dare così attuazione alle misure di contenimento.