Covid | Puglia verso zona gialla. Lopalco: “Non significa che non c’è più pericolo”

“Stiamo aspettando la decisione del ministero, siamo in una situazione intermedia con molti indicatori che migliorano, primo fra tutti l’Rt che è sotto l’1. Siamo in situazione di compressione della curva dei contagi” e “i numeri potrebbero far diventare” la Puglia “gialla”. Così dichiara l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, aggiungendo però che preferirei rimanere in zona arancione terrorizzato dal “libera tutti”. Il problema è il messaggio comunicativo, bisogna fare attenzione a non far passare il messaggio che essere in zona gialla significa che non c’è più pericolo”.