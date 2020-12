Covid | Puglia tra regioni ad alto rischio. Iss: “Adottare misure di mitigazione”

La Puglia è tra le cinque regioni ad alto rischio contagio Covid. E' quanto emerge nell'ultimo report report dell'Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. «Due delle cinque Regioni classificate a rischio 'alto' (Puglia e Sardegna) sono state classificate a rischio 'alto' e/o equiparate a rischio 'alto' per 3 o più settimane consecutive; questo prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale» si legge nel report. «Si raccomanda alle cinque Regioni che sono ancora classificate a rischio Alto di una epidemia non controllata e non gestibile di adottare rapidamente misure di mitigazione come indicato nel documento "Prevenzione e risposta a COVID-19"», raccomanda l'Iss.