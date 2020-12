Puglia prima in Italia per i ricoveri in terapia intensiva. Per tre giorni consecutivi la regione ha fatto registrare il più alto numero di ingressi nel reparto con ulteriori 59 pazienti che nell’ultima giornata si sono aggravati. C’è inoltre l’ultimo rapporto della fondazione Gimbe che rileva l’aumento dei casi positivi ogni 100mila abitanti nella settimana tra il 16 e 22 dicembre, rispetto a sette giorni prima.