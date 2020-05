Covid | Puglia, positive due donne rientrate da Lombardia

Condividi

Due persone positive al Covid-19 rientrate in Puglia da Milano e Bergamo sono state individuate dai dipartimenti di prevenzione delle Asl di Bari e Taranto. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. "Stiamo realizzando - commenta - un vero e proprio lavoro di intelligence con i nostri dipartimenti di prevenzione Asl. Dal 4 maggio a oggi sono 15mila i pugliesi che sono rientrati da fuori regione per soggiornare in Puglia ai quali abbiamo imposto la quarantena di 14 giorni e l'obbligo di autosegnalazione. Queste persone vengono contattate dalle Asl che svolgono un'azione di sorveglianza attiva nei loro confronti". "Grazie a questo lavoro - evidenzia - abbiamo individuato due casi positivi al Covid19, quindi abbiamo immediatamente iniziato a ricostruire i contatti stretti per metterli in isolamento e chiudere la catena di contagio. Non servono altre parole per ribadire quanto sia importante rispettare le regole". Il professore Pier Luigi Lopalco, coordinatore della task force epidemiologica regionale, spiega: "Il caso proveniente da Milano riguarda una donna pugliese asintomatica, della provincia di Taranto, che si è autosegnalata e messa in quarantena. Dalla sorveglianza attiva effettuata tramite colloquio telefonico è emerso che la donna aveva a sua volta avuto contatto con un caso positivo Covid, ma a Milano non era mai stata intercettata e sottoposta ad alcuna misura né diagnostica né di isolamento". "Sottoposta a tampone in Puglia - precisa - è risultata positiva. Il caso proveniente da Bergamo si riferisce ad una signora della provincia di Bari che, pur avendo sintomi lievi riconducibili al Covid, non era mai stata diagnosticata".