Nei primi nove giorni di agosto sono state somministrati oltre 18mila vaccini anti Covid in Puglia, 18.290 per la precisione. Dopo la ripresa delle inoculazioni, metà luglio, c’è stato un leggero calo: si è passati da oltre tremila somministrazioni al giorno a circa duemila. In Puglia sono una settantina gli hub che resteranno attivi per tutto il mese di agosto.