Nel giorno in cui il presidente Emiliano e l’assessore al ramo Capone chiedono al ministro per i Beni culturali, Franceschini, interventi urgenti per il comparto, abbiamo intervistato il presidente di Agis Puglia, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, Dilonardo per capire quanto l’emergenza coronavirus abbia influito su questo settore nella nostra regione. E a quanto pare si parla di un calo degli spettacoli del 75% in una settimana