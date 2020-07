Covid | Puglia: 13 nuovi casi in Puglia, 6 nel foggiano, 7 nel leccese.

Condividi

Dopo i nove contagiati di ieri, si registra un nuovo aumento di casi in Puglia. Come riporta il bollettino epidemiologico diramato dal Dipartimento Promozione della salute, ben 13 nuovi casi si sono registrati oggi in Puglia, 6 nella provincia di Foggia e 7 nel Leccese. C'è anche una vittima, che fa salire il numero totale dei deceduti a 549.

Alcuni dei nuovi casi sono stati accertati sul Gargano, con i comuni di Ischitella e San Nicandro Garganico che da oggi non sono più Covid-free. Sono 9, invece, le persone guarite, per un totale di 3.962 persone che hanno superato l'infezione da Covid. 67 sono gli attualmente positivi, 11 dei quali ricoverati con sintomi.

Dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati in Puglia 4.578 casi, così suddivisi: 1500 nella provincia di Bari, 670 nella provincia di Brindisi, 382 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 1178 nella provincia di Foggia, 537 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto e 30 attribuiti a residenti fuori regione.