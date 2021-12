ROMA – Si sta valutando la possibilita’ di ridurre i tempi di quarantena per chi ha gia’ ricevuto il booster. E’ quanto si apprende da fonti qualificate che sottolineano che, qualora una persona abbia ricevuto la terza dose venga a contatto con un positivo, deve restare in isolamento per alcuni giorni. La durata si sta valutando. Attualmente la quarantena per un vaccinato venuto in contatto con un positivo e’ di 7 giorni. Le decisioni, anche del Cts,

potrebbero arrivare quando si avranno dati piu’ conclusivi sulla variante Omicron. Intanto e’ allo studio anche il periodo di quarantena per chi ha completato il ciclo vaccinale con 2 dosi