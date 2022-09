Dopo due anni e mezzo e milioni di vittime, la fine della pandemia da Covid sembra vicina. A sostenere la tesi è Tedros Adhanom Ghebreyesus (nella foto), direttore dell’Oms, Organizzazione mondiale della sanità. “La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali è sceso al minimo da marzo 2020. Non siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia – ha dichiarato il numero uno dell’Oms, che si sbilancia: “Non ci siamo ancora, ma la fine è a portata di mano. Una maratoneta non si ferma quando vede il traguardo, corre più forte e con tutta l’energia che le resta. Dobbiamo farlo anche noi. Possiamo vedere il traguardo, siamo in una posizione vincente, ma è il momento peggiore per smettere di correre. Anzi, dobbiamo correre più forte per assicurarci di tagliare il nastro e raccogliere i frutti di un duro lavoro. Se non cogliamo questa opportunità ora, corriamo il rischio di più varianti, più morti, più interruzioni di attività e più incertezza. Quindi, cogliamo questa opportunità”, ha concluso Tedros Adhanom Ghebreyesus.