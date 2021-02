Covid | Morto a 65 anni ex sindaco di Locorotondo. Era medico, il 324esimo deceduto in Italia

Il medico di Locorotondo, Ubaldo Amati, ex sindaco, è morto a 65 anni al Policlinico di Bari dopo aver contratto il Covid-19, è il 324 medico deceduto in Italia. Lo comunica la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. Il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, ha proclamato per domani il lutto cittadino. Amati era un medico di base (specializzato in neurologia), e aveva accettato di aiutare a circoscrivere un focolaio in una Rsa di Locorotondo, dove probabilmente si è infettato. «A nome di tutto il consiglio dell’Ordine esprimo le mie più sentite condoglianze alla moglie Antonella e ai due figli Dario e Carlo, anche loro medici. Si era impegnato con abnegazione e spirito di sacrificio durante l’emergenza, per assistere i pazienti della Rsa di Locorotondo. Rappresenta un esempio per tutti i medici”: è il messaggio di cordoglio del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, alla notizia del decesso di Ubaldo Amati, medico di 65 anni di Locortondo, morto oggi dopo aver contratto il Covid-19. Sale a 14 il numero dei medici pugliesi morti a causa dell’epidemia di Covid-19. Il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, ha ricordato così in un post su Facebook il dottor Amati: «L’amico Ubaldo se n’è andato dopo dure settimane di lotta contro il Coronavirus: una lotta che aveva lasciato profondi strascichi al suo stato di salute. Ubaldo non è stato semplicemente un medico o un ex sindaco straordinario, Ubaldo era legato profondamente alla nostra terra. Ci teneva così tanto che, quando è stato necessario doversi impegnare in prima linea per mettere in sicurezza la Rsa Domus Sancta Familia, non ha esitato un solo secondo a dare il suo supporto. Ai suoi familiari, amici e conoscenti, vanno le mie condoglianze più sentite e quelle di tutta l’Amministrazione comunale».