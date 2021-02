Covid | Mancano 20mila somministrazioni per completare i richiami degli operatori sanitari

Sono 66.070 i pugliesi che hanno ricevuto anche la seconda dose del vaccino Pfizer e che hanno dunque completato il ciclo vaccinale. E’ il dato riportato nel report della Regione Puglia. Complessivamente le dosi somministrate nella regione sono 154.078 (86.306 prime dosi), 152.376 riguardano il siero Pfizer, 1702 quello Moderna. Non è stato ancora utilizzato invece il vaccino Astrazeneca. Per completare i richiami degli operatori sanitari, ospiti Rsa e dipendenti non sanitari, mancano all’appello circa 20mila inoculazioni.