BARI – Un confronto acceso su uno dei temi che ha animato l’opinione pubblica negli ultimi due anni. Il vaccino anti-covid è utile? Pasquale Bacco e Edoardo Polacco si sfidano in un libro. Il medico che ha cambiato idea sull’opportunità di vaccinarsi contro le ragioni del no dell’avvocato penalista.

In questi giorni è possibile ricevere la quarta dose per gli over 60. Bacco attende il vaccino aggiornato sulle varianti e ci dice la sua.