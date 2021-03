Covid | Lacarra: “Ho vinto contro il Covid. Vi prego, state a casa”

“Oggi sono stato dimesso dal Policlinico di Bari: ho vinto il Covid-19 che mi ha colpito nonostante avessi sempre rispettato le massime cautele fino a rischiare di diventare antipatico. Non è stata una bella esperienza, tutt’altro. E proprio alla luce di questa prova, vi prego davvero, più di prima, di rispettare le regole e di stare il più possibile a casa fino a quando non saremo tutti vaccinati”: lo scrive su facebook il deputato Marco Lacarra, segretario regionale pugliese del Pd. Lacarra era stato ricoverato un paio di settimane fa dopo il peggioramento delle sue condizioni fisiche. “Sento di dover ringraziare tutti coloro che in questi giorni difficili mi sono stati vicino – dice – non facendomi mai mancare sostegno e affetto. Un particolare ringraziamento lo devo all’amico Giusi Cascella che, insieme al dottor Buonamico, mi ha seguito passo passo, così come preziosi sono stati i consigli di Vito Pepe e Ludovico Abbaticchio. È doveroso da parte mia rimarcare ed esaltare lo straordinario lavoro svolto nel reparto del Policlinico di Bari diretto dal prof. Angelo Vacca, che ha messo su una équipe di medici di straordinario valore professionale e umano, coniugando ricerca e cura. Vorrei dire il mio grazie al dottor Solimando, al dottor Pappagallo, alla dottoressa Capobianco, al dottor Bocchicchio e al dottor Cicco e a tutti gli altri di cui, purtroppo, non conosco i nomi. Tutti, dai medici agli infermieri, agli operatori socio-sanitari, si sono prodigati per assicurare a ciascun paziente presente in reparto assistenza e cura. Lo hanno fatto e continuano a farlo tutti i giorni, anche nei confronti di chi, come purtroppo è accaduto, è arrivato in fin di vita e non aveva alcuna possibilità di sopravvivenza”.