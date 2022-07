BARI – Secondo una ricerca condotta sull’incidenza del vaccino anti covid tra 12 centri sanitari europei, la più bassa percentuale di infezioni da Sars- Cov-2 per operatori sanitari vaccinati si è registrata in un gruppo di studio di circa 6mila operatori sanitari dell’azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari. La percentuale è pari allo 0,6%, a fronte di un valore medio dell’1,2%. Lo studio è riferito al numero di operatori sanitari con ciclo vaccinale anti covid 19 completo (prima e seconda dose) che hanno contratto l’infezione. A renderlo noto l’ Università degli studi ‘Aldo Moro’ di Bari. Il risultato ottenuto dal Policlinico di Bari è rintracciabile anche in altri fattori, come spiega Lugi Vimercati, coordinatore del gruppo di ricerca dell’università di Bari che ha partecipato allo studio europeo.