Covid | In Puglia 870 nuovi casi, 11.686 test (7,4%)

Oggi in Puglia, a fronte di11.686 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati

870 casi positivi: 221 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 100 nella provincia BAT, 163 in provincia di Foggia, 172 in provincia di Lecce, 117 in provincia di Taranto, 3 casi

di residenti fuori regione, un caso di provincia di residenza non nota e’ stato riclassificato e attribuito. Sono stati

inoltre registrati 20 decessi: 4 in provincia di Bari, uno in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 6 in provincia di

Foggia, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.297.340 test,

190.368 sono i pazienti guariti e 44.637 sono i casi attualmente positivi.