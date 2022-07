COVID-19 – Si registrano 6.968 nuovi casi di contagio da Coronavirus in Puglia, nella giornata di sabato 2 luglio, su 21.875 test analizzati nelle ultime 24 ore per una incidenza del 32%.

I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (2.170), Bat (619), Brindisi (696), Foggia (892), Lecce (1.531) e Taranto (897). Sono residenti fuori regione altre 143 persone risultate positive in Puglia, mentre non si conosce la provincia di appartenenza di altri 20 casi. Torna sopra quota 50mila il numero degli attualmente positivi: sono 52.666 di cui 338 ricoverati in area non critica e 14 in terapia intensiva.

I decessi sono stati sei.