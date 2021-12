Oggi in Puglia sono stati registrati 5.807 casi di Covid su 104.288 test,e 19 decessi. Numeri in forte crescita se si pensa che solo 48 ore fa erano stati registrati 2.885 nuovi casi a fronte di poco piu’ di 73mila test. Attualmente sono 24.510 le persone positive, 276 sono

ricoverate in area non critica e 31 in terapia intensiva.

Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 309.157 a fronte di 5.762.521 test eseguiti, 277.660 sono le persone guarite e 6.987 quelle decedute.