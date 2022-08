BARI – Il covid hospital della fiera del levante potrebbe essere smantellato entro metà ottobre ovvero prima dell’inizio della nuova edizione della Campionaria barese, già slittata di oltre 30 giorni a causa delle elezioni di settembre. È quanto dovrebbe prevedere La delibera del Policlinico di Bari firmata lo scorso 3 agosto che ha approvato le procedure della gara di appalto per il trasferimento dei macchinari dall’ospedale di via Verdi in altre strutture sanitarie. Un atto dovuto, ma che è sostanzialmente propedeutico al trasloco e, quindi, alla chiusura definitiva del centro di emergenza.

Dal nosocomio barese, che dal gennaio 2021 ha gestito la maxistruttura all’interno dei capannoni requisiti dalla Prefettura della Fiera del Levante, hanno sapere che «le tempistiche del trasferimento non sono state ancora definite», ma adesso è tutto pronto, o quasi. 715mila euro circa i fondi che sarebbero stati stanziati per l’operazione che dovrebbero essere sufficiente a svuotare la struttura. Entro il 31 dicembre gli spazi in Fiera dovranno essere liberati, ma non è escluso che il centro possa essere smantellato in largo anticipo, magari prima che inizi la Campionaria a metà ottobre anche se le attività chiederanno tempo anche in virtù del fatto che al momento all’interno dell’ospedale ci sarebbero ancora una quindicina di pazienti e bisognerà capire quale sarà la situazione a settembre con la ripresa di scuole e altre attività al chiuso e le varianti che la fanno da padrone.