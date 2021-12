ROMA -Mascherine all’aperto e riduzione da 9 a 6 mesi della durata del Green Pass, niente feste in piazza e discoteche chiuse, niente più caffè al bancone per i non vaccinati, super pass per andare in un museo o in palestra, mascherine Ffp2 per bus e metro, andare allo stadio o al cinema, tamponi a campione per chi entra in Italia, 9 milioni per garantire uno screening nelle scuole dopo le vacanze. Queste le principali misure varate dal governo

per cercare di contenere la pandemia. È scontro sull’obbligo vaccinale. Non si prevede infatti l’obbligo di vaccino né per i dipendenti della P.a né per altre categorie. Diversi ministri, quelli della Lega in particolare, hanno espresso dubbi sulla praticabilità dell’obbligo. La discussione sarebbe stata tesa ma alla fine si è deciso di rinviare la valutazione.