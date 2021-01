Covid: focolaio Crap Gargano;11 positivi trasferiti a Foggia

Inizieranno domattina i trasferimenti nei reparti Covid del ‘Don Uva’ di Foggia degli 11 pazienti positivi al Covid del Crap (Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica) di Carpino (Foggia). Lo comunica il sindaco del comune Foggiano, Rocco di Brina. Oltre agli 11 pazienti sono positivi anche 9 operatori sanitari. “Questi ultimi – afferma di Brina – sono in isolamento; mentre abbiamo disposto il trasferimento dei pazienti positivi poiché il loro quadro clinico stava diventando preoccupante”. I primi cinque positivi – si apprende – saranno trasferiti già a partire da domattina. Gli altri, invece, nei prossimi giorni. “Non vi è dubbio che appena i pazienti supereranno la fase Covid rientreranno nella struttura di appartenenza, vale a dire nella crap di Carpino. Questa soluzione – aggiunge – consentirà anche al personale di osservare la quarantena in maniera precisa e rientrare in servizio allorquando tutte le condizioni lo permetteranno”.