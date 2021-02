Covid | focolai nel Barese, Sindaci chiudono scuole

Tutte le scuole dell’infanzia, elementari e medie di Santeramo in Colle e Valenzano (Bari) resteranno chiuse fino al 13 febbraio, a causa dell’accertamento di diversi casi di contagio. Lo hanno comunicato i sindaci Fabrizio Baldassarre e Giampaolo Romanazzi. A Santeramo “negli ultimi 5 giorni abbiamo avuto un incremento di 50 casi positivi rispetto ai 100 complessivi della scorsa settimana, l’80% dei quali legati a contesti scolastici, tra alunni, genitori e insegnanti” spiega Baldassarre. “Alla luce di questa situazione – continua – , ho deciso di prendere una decisione drastica, con l’obiettivo esclusivo della tutela della salute di ciascuno, sospendendo la didattica in presenza in tutti i plessi dei due circoli didattici Hero Paradiso e San Francesco d’Assisi e della scuola media Bosco-Netti”. Anche il sindaco di Valenzano, dopo aver accertato “numerosi positivi tra alunni e personale scolastico”, ha disposto la “sospensione della didattica in presenza in tutti i plessi del Circolo didattico Papa Giovanni XXIII e dell’istituto comprensivo Capozzi-Galilei”