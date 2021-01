I casi di positività sono stati confermati dai tamponi molecolari, pertanto, il Taranto FC comunica che il numero degli esiti positivi è superiore a quanto previsto in materia dalla LND. La Società ha provveduto a richiedere il rinvio delle partite in programma il 05/01/2021 contro l’ US Fasano ed il 10/01/2021 contro la Fidelis Andria, valide per la 10^ e 11^ Gionata di Campionato Serie D, girone H.