ANDRIA – Contagi in crescita ad Andria, in linea con i numeri della regione. Le festività natalizie hanno accentuato la diffusione del Covid nella città federiciana, toccando nuovamente vette preoccupanti per l’amministrazione comunale. Sono 459 gli attualmente positivi in città, una statistica che induce il sindaco Giovanna Bruno a spingere sulle vaccinazioni. Forte l’apporto dell’hub vaccinale del quartiere San Valentino.

Gli ultimi appuntamenti previsti per le festività natalizie verranno svolti in maniera contingentata, per evitare che gli eventi organizzati dal Comune di Andria diventino veicolo di contagio. La BAT ha superato quota 32mila casi totali, anche con i numeri in netta crescita tra Barletta e Bisceglie. Continua la corsa ai tamponi nei principali comuni della sesta provincia pugliese.