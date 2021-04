La due giorni pasquale dedicata a caregiver, genitori e assistenti di under 16 con fragilità è iniziata. Questa mattina una ricca ma ordinata fila, sin dalle 7,30, si è creata davanti all’ingresso del più grande hub vaccinale della Puglia, in Fiera del Lavante a Bari, per ricevere la prima dose del vaccino anticovid. Alle 8,30 l’apertura dei cancelli. Tutto si è svolto nella maniera più spedita e ordinata possibile.