Covid: Asl Bari paga 7,1 milioni di premi a personale impegnato

Il 20 dicembre, 7.500 dipendenti della Asl di Bari riceveranno in busta paga il saldo del premio Covid, un riconoscimento economico per il personale in servizio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 maggio del 2020.

Lo ha stabilito la direzione generale della azienda sanitaria: saranno erogati gli importi a completamento degli acconti già erogati per un totale di 7,1 milioni di euro. Il premio assegnato a ogni dipendente è stato calcolato sulla base delle giornate di lavoro effettuate nel periodo di riferimento, pari a 221.000 ore.