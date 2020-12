Tutto pronto per il vaccine day. La prima anziana ospite di una Rsa in Puglia a vaccinarsi sarà una donna di 94 anni, la signora Maria Caldarulo, che ha firmato subito il consenso. Con lei anche il responsabile sanitario della struttura, Enrico Romita. Sono centocinque le dosi per la provincia di Bari, due le squadre di vaccinatori sul campo.