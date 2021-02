Covid | 37 nuovi decessi e 844 contagi in Puglia

844 nuovi casi positivi in Puglia a fronte di 10.033 test. I nuovi contagi sono così distribuiti: 326 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 59 nella provincia BAT, 102 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 185 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 4 casi di residenza non nota. Picco di decessi, 37 in tutto: 19 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Sono 35.729 sono i casi attualmente positivi nella regione