Covid | 324 casi in Puglia e 2 decessi

324 casi positivi oggi in Puglia a fronte di 5300 test. I nuovi casi di infezione da Covid 19 sono così distribuiti: 123 in provincia di Bari, 26 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia BAT, 61 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 61 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione. 2 i decessi, nella provincia di Bari. 5.690 sono i pazienti guariti.

5.991 gli attualmente positivi.