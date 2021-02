1063 nuovi positivi a Covid in Puglia a fronte di 10.517 test. I nuovi casi sono così distribuiti: 350 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 128 nella provincia BAT, 61 in provincia di Foggia, 108 in provincia di Lecce, 307 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 11 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati inoltre 25 decessi: 14 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia.