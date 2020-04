Covid-19: Romeo e Giulietta ? Solo dal balcone

Condividi

(di Onofrio D’Alesio) - I fidanzati, termine arcaico per le giovani coppie che si pigliano e si lasciano, che si odiano e si amano, farebbero bene a leggersi un po’ la storia di Romeo e Giulietta e di quel famosissimo balconcino sotto il quale Romeo, dopo aver chiuso bottega con lo smart working, passava da quelle parti per “ammirare” la sua amata, nei confronti della quale bramava eterno amore e, anche se non lo raccontava in giro, desiderio. Tutti sanno poi come andò a finire quella tragedia shakespeariana. Lacrime e commozione. Di tempo ne e’ passato parecchio, mi pare qualche secolo, ma sempreche’ a Romeo non gli chiedano l’autocertificazione gli converrà fare jogging per passare casualmente sotto la dimora della sua beneamata Giulietta. Vietati baci e abbracci e toccatine e strusci anche a quei tempi, se non quelli virtuali. Ma se in quell’epoca vigeva pudore e purezza e il distanziamento sociale tra uomini e donne era un fatto di censo e classe sociale, ci si limitava al solo languido sguardo seppur condito da sottile bramosia (magari anche un po’ ingrifato) e all’immaginazione aulica. Tutto era più ovattato, molto più platonico e perché no le venature romantiche di cui erano dipinte le storie d’amore facevano sognare mentre il desiderio ardeva nella vene di entrambi che immaginavano di consumare l’amore vero ma se lo dicevano attraverso simbolismi miti e pacati, dipinti da orpelli onirici e cornici retoriche. Oggi, più che le vene, i nostri ragazzi sono diventati venali, più concreti, vanno subito al sodo, ma in fondo nell’era del vespasiano di parole qual è il social o dei video sul tubo o le videochiamate, perché togliere il piacere di vedere la propria amata seppur subitanea o temporale ? Il dpcm è una iattura soprattutto quando il quesito, se una fidanzata o fidanzato possono considerarsi congiunti finirà nelle faq ministeriali. Se ci si potrà incontrare un giorno e se il livello di “arrapamento” sarà così alto da provocare dopo l’astinenza forzata il baby boom come il pil che da meno 6 salirà al +10 per cento.