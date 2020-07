Covid-19 | Puglia senza contagi per il sesto giorno consecutivo, nessuna vittima

Condividi

Puglia ancora senza contagi e decessi da coronavirus, con altre tre persone guarite: lo dice il Bollettino della Regione Puglia, secondo il quale a fronte dei 2.049 test per l'infezione da Covid-19 effettuati, non sono risultati casi positivi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 182.713 test e risultate positive 4.530 persone,

3.876 delle quali sono guarite. Sono 109 i casi attualmente positivi, tre in meno rispetto alla giornata di ieri.