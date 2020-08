Covid 19 | Puglia: 14 giorni di isolamento per chi rientra da Grecia, Malta e Spagna

Condividi

L’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni per chi rientra in Puglia nella propria abitazione da Grecia, Malta e Spagna. A stabilirlo l'ordinanza che si accinge a firmare il Governatore, Michele Emiliano, attiva da domani. "Abbiamo registrato negli ultimi due giorni numerosi casi di pugliesi risultati positivi al Covid19 dopo essere rientrati da questi Paesi. Si tratta di giovani residenti in Puglia di rientro dalle vacanze estive. Grecia, Malta, Spagna sono Paesi con alta circolazione virale in questo momento", fanno sapere dalla Regione. L’obbligo di quarantena di 14 giorni per i residenti in Puglia che rientrano da Grecia, Malta e Spagna si aggiunge all’obbligo di quarantena già previsto dalle leggi nazionali per numerosi Paesi esteri (elenchi C, D, E ed F, dell’allegato n. 20 del Dpcm del 7 agosto 2020).