Covid 19 | Plasma con anticorpi, in Puglia si parte

Utilizzo del plasma con gli anticorpi dei guariti nel trattamento delle forme moderate o severe di Covid-19: la Puglia è pronta a partire.

Il protocollo clinico sperimentale è stato approvato dal Comitato etico dell’Azienda ospedaliero universitaria del Policlinico di Bari e potrà essere applicato su tutto il territorio regionale negli ospedali individuati dal "Piano ospedaliero Sars-CoV-2". Il Centro regionale sangue, su indicazione dell'ente di Via Gentile, ha già sottoposto il protocollo al vaglio del Centro nazionale sangue e, dunque, nei prossimi giorni si potrà procedere all’avvio della sperimentazione sui pazienti.

Dall'ente regionale ribadiscono come non vi siano ad oggi terapie di provata efficacia per contrastare l’infezione da SARS-CoV-2. L’immunoterapia passiva con plasma dei pazienti convalescenti è stata utilizzata in Cina con risultati positivi.

“Il Protocollo - spiega il numero uno del dipartimento Salute Vito Montanaro - ci consentirà di avviare la sperimentazione in tutti gli Ospedali individuati nella rete COVID. Infatti, fra i percorsi individuati nella cura al COVID, una strada importante potrebbe essere rappresentata dall'uso, nei malati, del plasma, la parte liquida del sangue, di persone che hanno avuto Covid-19 e sono completamente guarite. L'efficacia di questa opzione, già impiegata in passato nella SARS e nella MERS, è stata provata anche da uno studio in Cina. Altri protocolli sono in fase di studio sul territorio nazionale. Insomma, se ulteriori dati confermeranno la sua validità, il plasma da guariti potrebbe essere in futuro essere applicato su scala più ampia. Proprio per questo stiamo mettendo in atto tutte le azioni che consentano di garantire ai pazienti pugliesi tutte le cure che la scienza riterrà efficaci”.