Covid-19 | Parrucchieri, ristoranti e bar potrebbero riaprire dal 18 maggio

Gia' il 18 maggio potrebbero riaprire una serie di attivita' la cui ripartenza era stata prevista per l'inizio di giugno, come bar, ristoranti e parrucchieri. I dati della Protezione Civile confermano anche oggi la discesa della diffusione del virus - con l'incremento dei contagiati totali mai cosi' basso dal 10 marzo - e il governo valuta la possibilita'

che si possa accelerare ulteriormente il percorso della ripresa. Con un punto fermo, pero', nonostante la pressione dei

governatori: si procedera' con la massima cautela e prudenza, con un approccio differenziato a seconda della situazione in cui

ogni Regione si trovera' nel momento in cui andranno rivalutate le misure contenute nel Dpcm. I dati dicono che il rapporto tra tamponi fatti e contagiati trovati e' il piu' basso dal 10 marzo, di fatto l'inizio del lockdown: un positivo per ogni 51 tamponi circa, tenendo a mente pero' che oltre il 40% dei test effettuati sono ripetuti (secondo o terzo tampone od oltre) e non nuovi casi (oggi 58% nuovi testati e 42% ripetuti). Resta la flessione costante della curva pandemica nel Paese con un calo netto dei malati nelle 4 regioni

piu' colpite: 215 in meno in Lombardia, -239 in Piemonte, -303 in Emilia-Romagna, -118 in Veneto. Nella stessa Lombardia si registra pero' ancora il 46,5% dei nuovi contagi: 500 su un totale di 1.075 in Italia, segno che l'epicentro e' sempre li'. Ma

il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala afferma che "il tasso di contagio (R con 0) e' inferiore alla media italiana,

0,75 rispetto a 0,80".