Covid-19 | Palo del Colle, arrivano le Usca

Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, pare siano pronte a partire. Si tratta di squadre di medici e operatori sanitari, volute dalla Regione Puglia, che agiranno sul territorio pugliese per l’assistenza a domicilio dei malati di Covid 19 che non hanno bisogno di ricovero ospedaliero. La buona notizia è che tra le prime ad essere attivate nella provincia di Bari, secondo indiscrezioni, saranno le USCA di Palo del Colle. Uno Dei centri piu’ colpiti dal Covid-19 con i 71 casi tra i dipendenti della ditta lavorazione carni Siciliani. Una prima equipe, formata da dieci medici e operatori sanitari, dovrebbe cominciare la propria attività entro metà mese. La base logistica dell’Unità di Palo avrà sede nel presidio della ASL in via Auricarro e sarà attiva dalle 8 alle 20. Nelle prossime settimane dovrebbe essere quindi attivata una seconda squadra di medici USCA.