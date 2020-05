Condividi

Intervista integrale al Prof Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell'Università di Pisa e coordinatore scientifico della task force regionale della Puglia per l'emergenza sanitaria. Ci parla di come proteggerci dal virus a lavoro e nel quotidiano, del nuovo studio sierologico in arrivo nella nostra regione, delle misure di contenimento e dei tamponi.