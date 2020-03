Covid 19 | In Puglia 1005 persone infette

Condividi

Nuovo bollettino della Regione Puglia sul numero dei casi di Covid 19 sul territorio per un totale di 1005 persone infette. Oggi martedì 24 marzo, sono stati effettuati 584 test per l'infezione coronavirus e sono risultati positivi 99 casi, così suddivisi: 36 nella Provincia di Bari; 3 nella Provincia Bat; 1 nella Provincia di Brindisi; 29 nella Provincia di Foggia; 12 nella Provincia di Lecce; 5 nella Provincia di Taranto; 0 attribuiti a residenti fuori regione; 13 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Sono stati registrati 7 decessi: 3 nella provincia di Bari, 3 nella provincia di Foggia, 1 nella provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 7.345 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.005, così divisi: 304 nella Provincia di Bari; 62 nella Provincia di Bat; 103 nella Provincia di Brindisi; 255 nella Provincia di Foggia; 161 nella Provincia di Lecce;

51 nella Provincia di Taranto; 15 attribuiti a residenti fuori regione; 54 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.