Il Monopoli si distingue grazie ad una bella iniziativa per fronteggiare l'emergenza Coronavirus:

Effettua una donazione alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Monopoli per sostenere l'acquisto dei dispostivi necessari per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.Hai tempo fino al 4 aprile ⌛️

Un donatore verrà sorteggiato ricevendo in regalo la maglia autografata del bomber Peppe Fella

#umnapl #crocerossa #iorestoacasa