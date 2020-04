Covid-19 | I tifosi del Taranto con l’ABFO a sostegno dei bisognosi

Condividi

La solidarietà si tinge ancora una volta dei colori del Taranto. Mai come in questi giorni la storia ci insegna il valore del rimanere uniti e remare tutti verso la stessa direzione. Azzerando le distanze. Proseguendo lungo lo spirito dell’iniziativa “Un abbonamento per il sociale” dello scorso agosto, i gruppi “TARANTO MIA”, “Coordinamento Tifosi fuori sede Danilo Fato” e “Un po’ di Taranto a Torino” hanno aderito all’invito dell’ABFO, Associazione Benefica Fulvio Occhinegro, denominata “Una Spesa Sospesa”: una raccolta fondi a sostegno delle tante famiglie in difficoltà individuate dall’associazione, riuscendo a raccogliere il significativo importo di € 1.800 che in questo particolare momento storico rappresenta un aiuto concreto per tante famiglie. Un supporto per fronteggiare una crisi profonda.

Ancora una volta il grande cuore dei Tarantini fuori sede riesce a superare le distanze e costruire ponti.