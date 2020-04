Covid 19 | Gdf Bari devolve alcool sequestrato per disinfettante

Condividi

Quasi 5mila litri di alcool per la produzione di gel disinfettanti " a costo zero". Tanti ne ha devoluti la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Bari, allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. Nello specifico, si tratta di 4700 litri, frutto di una partita di merce di contrabbando sequestrata nel 2017 dagli uomini della Compagnia di Monopoli - nel corso di un’operazione a contrasto del traffico illecito di prodotti - e destinati ad essere immessi in consumo nel Barese in totale evasione d’imposta.