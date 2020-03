Covid 19 | Filograna, Paglialunga e l’avversario Coronavirus: i patron di Casarano e Deghi donano in favore degli ospedali

Condividi

Le società di calcio scendono in campo, non giocare una gara ufficiale, ma per sconfiggere quello che è ora l’avversario più pericoloso: il coronavirus. In un momento triste anche per il mondo sportvo diversi presidenti si stanno distinguendo per le loro buone azioni. Antonio Filograna Sergio, patron del Casarano Calcio e presidente della Leo Shoes Volley, con una lettera indirizzata all’Asl di Lecce ha messo a disposizione 100mila euro per poter ampliare i posti di terapia intensiva dell’ospedale Francesco Ferrari di Casarano con tre nuove postazioni. Anche il patron della Leghi Alberto Paglialunga non è rimasto fermo di fronte a questo momento di emergenza. Ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe destinando il ricavato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, ha donato venticinque mila euro e verserà 3 euro per ogni ordine concluso. Alla raccolta fondi, denominata così lontani, coì vicini, ha partecipato anche la squadra devolvendo parte dei rimborsi «Abbracciare il progetto benefico di Deghi – ha dichiarato mister Giuliatto – è stato un momento di grande condivisione. In una situazione del genere ciascuno di noi, oltre a seguire le indicazioni che ci vengono date per evitare il progredire del virus, può fare del bene. Torneremo presto a nutrire la nostra passione calcistica – ha continuato – ora è importante stare a casa».