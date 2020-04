Covid 19 | Casi in azienda lavorazione carni Palo del Colle. Asl: “No contaminazione”

Condividi

La Asl di Bari assicura che "non c'è alcun rischio di contaminazione della carne, in quanto - come dimostrato dalla letteratura scientifica - il Covid 19 non contamina gli alimenti". L'Azienda sanitaria locale informa di aver messo a punto un "immediato piano di gestione e contenimento del contagio che prevede l'esecuzione di 400 tamponi, oltre ai 110 già effettuati". Da oggi, saranno effettuati 100 tamponi al giorno e riguarderanno i dipendenti che operano nei reparti produttivi, inclusa l'amministrazione, il servizio mensa, pulizia e trasporti.