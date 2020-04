Covid-19 | Barletta, guarito Don Cosimo Falconetti

Condividi

Una buona notizia in uno dei periodi piu' bui del millennio. Primo aprile ore 14.40, chiamata del medico: "Tutto e' finito! Sei Guarito. Anche il secondo tampone e' risultato negativo. Preparati si va a casa!". E' questa la notizia che, ieri, ha consentito a don Cosimo Falconetti, 44 anni parroco della Santissima Trinita' di Barletta, di tornare

a vivere dopo essere rimasto contagiato dal Coronavirus. Il sacerdote ieri e' stato dimesso dall'ospedale Covid di

Bisceglie dove era ricoverato da meta' marzo e, in una lettera diffusa dalla Diocesi di Trani, parla di "una primavera dell'anima e del corpo". "Lodo e benedico il Buon Dio - aggiunge - che non mi ha mai lasciato solo in quei giorni critici. La nostra Mamma celeste, la Vergine Maria, e' stata la compagna di strada. Ero a letto, ma a qualcuno scrivevo sono in cammino; e' una scalata, con tanti tornanti, spesso irti, che ti nascondono la vetta. Ma mai solo! Lei in cordata non mi lasciava un attimo". E, ora che e' guarito, don Cosimo dice che "la nostra unione di preghiera deve essere sempre piu' insistente e fiduciosa per quanti vivono ancora questi momenti duri di sofferenza e di solitudine". E ringrazia medici, infermieri e personale sanitario che "sono angeli ed eroi, pazienti e tenaci, con la passione della vita. I primi a gioire nei miglioramenti erano proprio loro. Si, lo vedevo solo dai loro occhi! Ma mi dicevano tanto! Grazie carissimi medici, infermieri e operatori sanitari del presidio ospedaliero di Bisceglie - vorrei proprio scrivere in grande i vostri nomi - e lo saranno per sempre nel mio cuore. Siete forti. Siamo tutti con voi"