Covid-19 | Bari, chiuso negozio Sephora in via Sparano, commessa positiva

Per un caso di contagio tra i dipendenti del negozio di cosmetici Sephora della centralissima via Sparano a Bari, il punto vendita e' stato chiuso. Lo ha deciso l'azienda, che si e' data questa organizzazione interna in caso di contagi, a tutela della sicurezza di dipendenti e clienti. Per la stessa ragione, sono stati messi in isolamento i sei dipendenti entrati in contatto nei giorni scorsi con la commessa risultata positiva; la Asl di Bari ha avviato la sorveglianza sanitaria telefonica per monitorare l'eventuale

insorgenza di sintomi. La commessa positiva, residente a Brindisi, moglie di un altro contagiato, e' asintomatica e in sorveglianza sanitaria domiciliare. Entrambi i casi, rilevati gia' nei giorni scorsi, sono seguiti dalla Asl di Brindisi