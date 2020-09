Covid-19 | Aurelio De Luarentiis è risultato positivo

Condividi



Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid 19. Lo ha ufficializzato il club azzurro con una nota ‘precisando che il presidente azzurro ha effettuato ieri il tampone’.

De Laurentiis ha partecipato all’Assemblea di Lega nel pomeriggio per poi rientrare a Roma, dove avrebbe accusato i primi sintomi. La riunione della Lega si è svolta in un hotel di Milano per dare un segnale di ritorno alla normalità: ora verranno effettuati i test agli altri partecipanti e verranno messi in isolamento. Inoltre, pare sia positivo anche un familiare di Aurelio De Laurentiis.