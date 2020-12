Sono 45 gli studenti di infermieristica chiamati a svolgere il lavoro di “contact tracing” e di sorveglianza sanitaria delle persone in isolamento domiciliare per monitorare le loro condizioni di salute e segnalare eventuali criticità. Noi abbiamo incontrato per la trasmissione "Restiamo Uniti" Matteo Errico e Federico Cucci.

Servizio di PAOLO FRANZA