Covid-19 | 31 ottobre: 762 nuovi casi su 6.279 test effettuati, 10 i morti.

762 i nuovi casi di Covid registrati in Puglia, a fronte di 6.279 test per l'infezione effettuati.

I casi sono cosi' suddivisi 263 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 82 nella Bat, 227 in provincia di Foggia, 25 Lecce, 101 Taranto, 6 casi di residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota e' stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 10 decessi: 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 556.505 test e risultate positive 18.622 persone. 6506 sono i pazienti guariti, 11.393 sono i casi attualmente positivi.