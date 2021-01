Covid | 18 positivi in scuola media nel brindisino

Sono 13 studenti e 5 docenti, chiuso istituto.

Un focolaio con 18 casi di coronavirus è stato rilevato all’interno di una scuola media di Ceglie Messapica (Brindisi), la media “Vinci”. “Ad oggi – spiega il sindaco di Ceglie, Angelo Palmisano -, sono 2 i casi positivi al molecolare e tre positivi al tampone rapido per quanto riguarda il personale docente e 13 alunni positivi al tampone rapido”. Il primo cittadino ha deciso, di concerto con la prefettura, la chiusura dell’intero plesso in via precauzionale ed in attesa degli esiti degli opportuni accertamenti disposti dalla Asl. Un altro caso sospetto è emerso in una scuola elementare, la Giovanni Bosco, dove è stato disposto lo stop delle lezioni un una sola classe. “Siamo difronte ad un lento ma costante aumento dei casi positivi – conclude Palmisano – e pertanto bisogna continuare a tenere alta l’attenzione rispettando i protocolli di quarantena e isolamento fiduciario affidandosi ai medici di base e al sistema di contact tracing del dipartimento di Igiene e Sanità pubblica. E’ fortemente consigliato l’autoisolamento quando si è in attesa dell’esito dei tamponi antigenici fatti privatamente oltre che nei casi in cui si sospetta di aver avuto contatti indiretti con soggetti positivi”. (ANSA).